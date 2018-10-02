Тот самый гол Николы Влашича «Реалу», после которого испанцы сочтут «Лужники» проклятыми
Быстрый гол в ворота Наваса.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич открыл счет в матче Лиги чемпионов-2018/19 против мадридского «Реала».
Хорват воспользовался ужасным пасом Тони Крооса назад, поборолся с защитником и уложил мяч впритирку со штангой.
- Этот гол стал самым быстрым пропущенным для «Реала» в Лиге чемпионов с 2007 года. Тогда Рой Маккай забил испанцам уже на 10 секунде – это рекорд турнира.
- ЦСКА проводит этот матч на стадионе «Лужники». На ЧМ-2018 сборная Испании проиграла России в 1/8 финала. Та встреча тоже прошла в «Лужниках».
- Влашич арендован у английского «Эвертона».
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