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Тот самый гол Николы Влашича «Реалу», после которого испанцы сочтут «Лужники» проклятыми

Тот самый гол Влашича «Реалу», после которого испанцы сочтут «Лужники» проклятыми
Eurosport

7 мин. назад

Быстрый гол в ворота Наваса.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич открыл счет в матче Лиги чемпионов-2018/19 против мадридского «Реала».

Хорват воспользовался ужасным пасом Тони Крооса назад, поборолся с защитником и уложил мяч впритирку со штангой.

  • Этот гол стал самым быстрым пропущенным для «Реала» в Лиге чемпионов с 2007 года. Тогда Рой Маккай забил испанцам уже на 10 секунде – это рекорд турнира.
  • ЦСКА проводит этот матч на стадионе «Лужники». На ЧМ-2018 сборная Испании проиграла России в 1/8 финала. Та встреча тоже прошла в «Лужниках».
  • Влашич арендован у английского «Эвертона».

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