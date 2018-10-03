Дерзкий Мораес отгрузил «Лиону» двушку, но французы отыгрались за 2 минуты

Французский «Лион» сыграл вничью с «Шахтером» в матче второго тура Лиги чемпионов – 2:2.

Перед самым перерывом горняки вышли вперед: Жуниор Мораес открыл счет после прострела Исмаили дос Сантоса.

На 55-й минуте он же оформил дубль бильярдным ударом в дальний угол.

На 70-й минуте один мяч отыграл Дембеле после подачи Фекира.

А спустя еще две минуты счет 2:2 сделал Дюбуа после затяжной атаки «Лиона».

«Лион» возглавляет группу F с четырьмя очками.

«Шахтер» идет на третьем месте с двумя баллами в активе.

Матч проходил при пустых трибунах из-за расистских выкриков французов на матче Лиги Европы-2017/18 против ЦСКА.

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