Дерзкий Мораес отгрузил «Лиону» двушку, но французы отыгрались за 2 минуты
Зрителям бы понравилось, но их не было.
Французский «Лион» сыграл вничью с «Шахтером» в матче второго тура Лиги чемпионов – 2:2.
Перед самым перерывом горняки вышли вперед: Жуниор Мораес открыл счет после прострела Исмаили дос Сантоса.
На 55-й минуте он же оформил дубль бильярдным ударом в дальний угол.
На 70-й минуте один мяч отыграл Дембеле после подачи Фекира.
А спустя еще две минуты счет 2:2 сделал Дюбуа после затяжной атаки «Лиона».
- «Лион» возглавляет группу F с четырьмя очками.
- «Шахтер» идет на третьем месте с двумя баллами в активе.
- Матч проходил при пустых трибунах из-за расистских выкриков французов на матче Лиги Европы-2017/18 против ЦСКА.
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