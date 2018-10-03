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Гневная тирада и удаление Игоря Акинфеева на 95-й минуте, венчавшие победу над «Реалом»

Гневная тирада и удаление Акинфеева на 95-й минуте, венчавшие победу над «Реалом»
Eurosport

28 мин. назад

В этой игре было эпично все.

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев получил красную карточку в матче Лиги чемпионов против «Реала».

На пятой добавленной минуте вратарь слишком бурно выразил недовольство игрой футболиста мадридцев в штрафной ЦСКА и не успокоился, когда судья доставал желтую карточку. В итоге Игорь получил два предупреждения за несколько секунд и увидел перед собой красный свет.

  • После удаления Акинфеева на поле вышел 20-летний голкипер Георгий Крынац. Это его дебют за главную команду.
  • ЦСКА победил со счетом 1:0 благодаря голу Николы Влашича на второй минуте.

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