Гневная тирада и удаление Игоря Акинфеева на 95-й минуте, венчавшие победу над «Реалом»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев получил красную карточку в матче Лиги чемпионов против «Реала».

На пятой добавленной минуте вратарь слишком бурно выразил недовольство игрой футболиста мадридцев в штрафной ЦСКА и не успокоился, когда судья доставал желтую карточку. В итоге Игорь получил два предупреждения за несколько секунд и увидел перед собой красный свет.

После удаления Акинфеева на поле вышел 20-летний голкипер Георгий Крынац. Это его дебют за главную команду.

ЦСКА победил со счетом 1:0 благодаря голу Николы Влашича на второй минуте.

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