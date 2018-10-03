Чудо от Влашича, хет-трики Дибалы и Джеко, осечка «Баварии». Самый сок из вторничной Лиги чемпионов

Голы: Бельфодиль 1’ – Агуэро 8’, Сильва 87’

Что нужно знать: «Сити» избежал второй потери очков благодаря проверенным бойцам. Серхио Агуэро и Давиду Сильве уже за 30, но они по-прежнему делают разницу. Аргентинец пятый раз подряд забил в выездном матче турнира, а испанец по традиции размазал немецкую команду – пять из шести голов за «Ман Сити» в ЛЧ он забил именно клубам из Германии.

Что нужно увидеть: Нападающий «Хоффенхайма» Исхак Бельфодиль впервые участвовал в главном клубном турнире Европы и уже через 44 секунды отличился – дебют мечты.

Цифры матча: 8. Именно столько голов в ЛЧ забил Агуэро командам из Германии. Клубы из других стран он так часто не огорчает.

Голы: Дибала 5’, 33’, 69’

Что нужно знать: В прошлом сезоне Пауло Дибала сообразил лишь один гол в восьми матчах ЛЧ. В первой же игре нового розыгрыша аргентинец выстрелил хет-триком и вступил в клуб крутых мужчин: только Артуро Видаль, Филиппо Индзаги и Алекс дель Пьеро забивали по три мяча за «Юве» в одной игре.

Что нужно увидеть: Лучшая часть бенефиса десятки туринцев – первый гол. Пауло правильно подстроился под точнейший заброс Леонардо Бонуччи и в касание вонзил мяч в сетку.

Цифры матча: 23. С сезона-2014/15 «Ювентус» не пропустил в ЛЧ в 23 матчах. По этому показателю круче только «Атлетико» – команда Диего Симеоне уходила сухой 24 раза.

Голы: Клонаридис 52’ 63’ – Сеферович 6’, Гримальдо 15’, Семеду 74’

Что нужно знать: Уже к 15-й минуте «Бенфика» повела в два мяча, но интригу возродил Рубен Диаш, заработав удаление перед перерывом. Во втором тайме греки догнали португальцев, но «орлы» не рассыпались до конца и все-таки вырвали важные очки благодаря удачной замене.

Что нужно увидеть: Джокером выступил 21-летний Алфа Семеду. Полузащитник протащил мяч к штрафной и неотразимо пульнул в притирку со штангой.

Цифры матча: 100. Гол Хариса Сеферовича стал юбилейным для «Бенфики» в турнире.

Голы: Хуммельс 4’ – Мазрауи 22’

Что нужно знать: «Бавария» не может выиграть третий матч подряд. В Бундеслиге чемпиона угомонили «Аугсбург» и «Герта», в ЛЧ не дал спокойно вздохнуть «Аякс» – не самые статусные соперники для такой ужасной статистики. В матче с голландцами Мануэль Нойер тащил как в лучшие времена, так что ничья – еще хороший результат. Возможно, какие-то пожилые мужчины уже по привычке набирают номер Юппа Хайнкеса.

Что нужно увидеть: В голевой комбинации «Аякса» прекрасно все. Особенно ассист Душана Тадича, который хорошо всем знаком по «Саутгемптону».

Цифры матча: 11. Столько матчей подряд «Аякс» не может выиграть на выезде в Лиге чемпионов.

Голы: Дембеле 70’, Дюбуа 72’ – Мораес 44’ 55’

Что нужно знать: Матч состоялся при пустых трибунах и антуражем отдавал чемпионатом Украины – в прошлом розыгрыше Лиги Европы болельщики «Лиона» покуролесили в игре с ЦСКА и заработали бан. А зря: поддержка фанатов наверняка помогла бы дожать «Шахтер».

Что нужно увидеть: Жуниор Мораес оформил дубль, особенно изящным вышел второй мяч. Может показаться, что в бразильца на секунду вселился Тьерри Анри.

Цифры матча: 17. В последних 19 матчах «Шахтера» в ЛЧ только два гола забили футболисты не из Южной Америки.

Голы: Джеко 3’ 40’ 90’, Ундер 64', Клюйверт 73’

Что нужно знать: Пока «Аякс» сражался с «Баварией», Джастин Клюйверт обновлял рекорды за новую команду. 19-летний воспитанник амстердамского клуба стал одним из самых юных голландцев, которые сыграли в ЛЧ за иностранную команду – моложе был только Джеффри Брума в момент выступлений за «Челси». Джастин забил в первом же матче и не слишком далеко отпустил достижение папы – Патрик отличился в ЛЧ, будучи на 426 дней моложе.

Что нужно увидеть: Эдин Джеко – первый футболист в истории «Ромы», который оформил хет-трик в ЛЧ. Второй гол отразил главные козыри боснийца: физическую мощь и точность удара.

Цифры матча: 6. У «Ромы» еще никогда не было такой продолжительной победной серии в еврокубках на «Стадио Олимпико».

Голы: Влашич 2’

Что нужно знать: Ровно шесть лет назад Виктор Гончаренко сотворил сенсацию, сделав с БАТЭ «Баварию». На этот раз пал «Реал» – мадридцы владели мячом 72% времени, точность пасов составила 92%, но гол так и не родился. Это фиаско: «бланкос» впервые за последние 30 матчей ЛЧ ушли с поля без забитого мяча.

Что нужно увидеть: Арендованный у «Эвертона» Никола Влашич без лишних движений прошил центр обороны «Реала» на 65-й секунде – так быстро испанцы не пропускали в турнире с 2007 года.

Цифры матча: 1. Армейцы проиграли испанцам в еврокубках только один матч из восьми.

Что нужно знать: Печальные нули привели к 23-й безголевой ничьей «МЮ» в Лиге чемпионов, и это антирекорд соревнования. Для Жозе Моуринью все плохо вдвойне, так как он впервые в карьере не может выиграть четыре матча подряд. Но «Юнайтед» еще пронесло: Денис Черышев вышел на поле только в конце встречи и не успел огорчить Давида де Хеа.

Что нужно увидеть: Ромелу Лукаку пытался играть в футбол, но у него это отчаянно не получалось.

Цифры матча: 2. «Валенсия» не любит недосказанность. В последних 18 играх группового этапа это лишь вторая ничья «летучих мышей».

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