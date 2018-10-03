30 тысяч голов, старт в 4,5 года и интерес «Реала». 7 историй Николы Влашича, приложившего «Мадрид»

Ультрарано начал тренировки

Никола родился в спортивной семье: мама – чемпионка Югославии по лыжным гонкам, папа – легкоатлет, чемпион Средиземноморских игр-1983 и действующий обладатель рекорда Хорватии в десятиборье.

Именно Йошко и стал первым тренером сына. «31 мая 2002-го я решил, что Никола будет футболистом. Ему было 4,5 года, – маниакально заявлял Влашич-старший. – Но начали мы заранее. Когда ему был год, было видно, что у Никси замечательная моторика. В три сын уже прыгал с двух метров и продолжал бежать без остановки. В спорте он становился злым и не терпел поражений».

Божил на детском уровне

Влашич-младший еще в восемь лет разрывал защитников и показывал что-то из магии Месси. «Маленький Никола – это чудо. Я увидел его вживую и поразился, – сказал тренировавший хорватскую молодежку Славен Билич в 2005-м. – Однажды он играл против моего сына, и его команда победила – 7:1. По факту Никола сделал все сам, потому что забил большинство голов».

Йошко Влашич отдал девятилетнего пацаненка в академию «Омладаница» – клуба из четвертой хорватской лиги. Это был крошечный городок в пяти километрах от родного Сплита. Оттуда три года спустя Николу забрали в школу «Хайдука» – решение тоже прошло с одобрения отца. Батя в одном из интервью потом сказал, что в «Омладанице» паренек забил 30 тысяч мячей.

В одном из матчей против загребского «Динамо» Влашич закинул дубль врагам и уронил челюсти зрителей. «Я 25 лет пристально смотрю за всеми молодежками «Хайдука» и никогда не видел такого доминирующего футболиста. Он подхватил мяч в центре поля, посадил троих защитников на спине и завалил потрясающий гол», – схватился за голову один из инсайдеров.

В 14 мальчишка уже играл за кадетскую сборную и не терялся на уровне 16-летних. «Если вы зададите мне самый глупый вопрос, сможет ли Никола стать футболистом мирового клуба, завтра сыграть за «Хайдук», в сборной или «Барселоны», я отвечу на все сразу: да, сможет. Убежден, что сможет. Поверьте, Никола достигнет всего, что вы можете представить», – дерзко ответил Йошко Влашич в 2013-м. Его сыну тогда было всего 16.

Побил рекорд «Хайдука» по молодости

Влашича подняли в главную команду «Сплита» перед стартом сезона-2014/15. Его и другого талантливого полузащитника Андрию Балича (сейчас в «Удинезе») подняли из состава U-19, хотя обоим было на два года меньше.

Тренер Игор Тудор поставил Николу в старт на матч Лиги Европы против «Дандолка» и получил от него гол. На 75-й минуте он стал самым молодым хорватом, забивавшим в еврокубках – Влашичу было 16 лет и 9 месяцев. Через два сезона тинейджер станет вице-капитаном «Хайдука» и сыграет более чем в 70 матчах, а в четырех играх даже выведет команду на поле со жгутом на бицепсе.

Попал на радары в 17

Никола Влашич оказался в центре внимания с помощью хит-парада The Guardian самых талантливых футболистов мира. В 2014-м хорвата впихнули в список, вышедший спустя 10 суток после его 17-го дня рождения. В том же рейтинге, кстати, был его нынешний партнер по ЦСКА Тимур Жамалетдинов.

«Да, его техника и подвижность впечатляет, но что действительно отличает Николу от сверстников – это его атлетизм и выносливость. Влашич может сыграть на любой позиции в атаке под нападающим. Медиа уже писали про интерес к нему со стороны «Челси», «Тоттенхэма» и «Реала», – писал о нем главный редактор Telesport.hr Александар Холига. Хорошо, что тогда Флорентино отговорили от трансфера хорватского пацана.

Продал себя в «Эвертон»

Влашич с «Хайдуком» провел два волшебных матча в раунде плей-офф ЛЕ против «Эвертона». Янгстер не забил, клуб не прошел в групповой этап, но Роналд Куман влюбился в этого парня и стряс на него с боссов 11 млн евро.

Никола стал самой дорогой продажей в истории «Хайдука» и был девятым новичком «ирисок» в то трансферное окно. «Когда я услышал, что мной интересуется «Эвертон», то сразу понял, что хочу именно туда. Кто бы ни звонил моему менеджеру или отцу, я говорил, что перейду только в «Эвертон», – расписывался в преданности Никола.

Никола Влашич, «Эвертон»Getty Images

Но с увольнением Кумана (3 победы в девяти матчах) молодой хорват больше не попадал в состав, а все чаще занимался с молодежкой. При временщике Ансворте и новом тренере Эллардайсе Влашич смотрел на Англию со скамейки и из-за этого лишился даже малейших шансов поехать на ЧМ-2018.

Этим летом в «Эвертон» приехал Марку Силва. Николе понравились тренировки свежего коуча, он надеялся, что получит больше времени на поле. В мерсисайдский клуб пришло несколько офферов об аренде хорвата, но Силва внимательно знакомился с парнем. В начале августа «ириски» купили Ричарлисона, а Влашич узнал, что теперь вместе с Уильямсом, Мартиной и Миральясом занимается отдельно от основной группы.

Сестра – чемпионка мира по легкой атлетике. И вызвала микроскандал с «Эвертоном»

Бланка ВлашичEurosport

Если вы хоть немного уважаете Олимпийские игры, то точно слышали про Бланку Влашич. Суперзвезда легкой атлетики, длинноногая прыгунья в высоту, выносившая всех с 2007 по 2010 годы. Сейчас Бланке 35, она самая взрослая из детей Влашичей, единственная девочка и при этом старше Николы на 14 лет.

Девушку тоже спрашивали о карьере братца. Когда легкоатлетку в твиттере доконали вопросами, почему бойко стартовавший в Англии Никола не играет против «Лестера», она ответила: «Давайте предположим, что ему дали отдых» и добавила хэштег «Влашич не травмирован».

Спортивный директор «Эвертона» Стив Уолш не очень обрадовался неожиданной обратной связи от спортсменки топ-уровня и сказал об этом игроку. Больше в твиттере Бланки о брате не появлялось ничего кроме публичной радости о его успехах – поддержка после трансфера в ЦСКА, похвала о появлении Николы в символической сборной ЛЧ в фэнтези и тому подобное.

Стал лидером в пионеротряде ЦСКА

Никола Влашич, ЦСКА – «Реал Мадрид»Getty Images

В армейский клуб Влашич перешел в летнее трансферное окно-2018. «У меня были хорошие предложения из Франции, Германии и Италии, я немного поговорил с тренерами из этих клубов, но в итоге выбрал ЦСКА, – признался хорват. – Гончаренко требовался молодой футболист моего плана, он оставил приятное впечатление. Политика ЦСКА – в поиске качественной молодежи и ее развитии для инвестиций в будущее. Мне кажется, это верный путь».

В России Влашич начал с ассиста в Уфе и гола в дерби со «Спартаком», а также с 1+1 в Пльзени в Лиге чемпионов. Теперь он забил «Реалу» в «Лужниках» при 71 тысяче зрителей – клубу, в который мог перейти еще ребенком. «В ЦСКА Никола присмотрелся, понял, что надо стать лидером в этом пионеротряде, – сказал после матча с «Мадридом» Виктор Гончаренко. – Гол «Реалу» характеризует то, какую пользу он нам сегодня приносит. Он амбициозен, хочет играть, а не сидеть на скамейке».

В армейском клубе Влашич играет на позиции десятки, которая близка ему еще с «Хайдука». «Эвертон» не включил в контракт с ЦСКА опцию выкупа игрока, так что следующим летом Никола вернется в Ливерпуль. Давайте наслаждаться этими месяцами – не так часто в русскую Премьер-лигу приезжают герои, про которых все понятно уже в восемь лет.

ЦСКА – «Реал» – 1:0

Заводящие фото и видео с заполненных «Лужников», куда вернулись Лига чемпионов и «Реал»

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