Двойной сейв Нойера от «Аякса», который порадует хорватского Гордона-Левитта покруче «Оскара»

Кипер «Баварии» Мануэль Нойер сделал все возможное, чтобы голландцы в тот вечер не увезли из Германии три очка.

Немец красивейше вытянулся в струнку и взмыл к девятке, когда штрафной бил полузащитник «Аякса» Лассе Шене в дополнительное время. На добивание подскочил де Вит и Хуммельс, который чуть не привел ситуацию к автоголу – но и тут ариец был чертовски хорош.

Матч «Бавария» – «Аякс» окончился со счетом 1:1. Авторы мячей – Матс Хуммельс и Нуссаир Мазрауи.

Немцы встретили гостей на «Альянц-Арене».

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