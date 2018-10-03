Eurosport

Двойной сейв Нойера от «Аякса», который порадует хорватского Гордона-Левитта покруче «Оскара»

Двойной сейв Нойера от «Аякса», который порадует хорватского Гордона-Левитта покруче «Оскара»
Eurosport

1 час назадОбновлено 35 мин. назад

Дерзкий, как пуля резкий – и это про Мануэля, а не про мяч.

Кипер «Баварии» Мануэль Нойер сделал все возможное, чтобы голландцы в тот вечер не увезли из Германии три очка.

Немец красивейше вытянулся в струнку и взмыл к девятке, когда штрафной бил полузащитник «Аякса» Лассе Шене в дополнительное время. На добивание подскочил де Вит и Хуммельс, который чуть не привел ситуацию к автоголу – но и тут ариец был чертовски хорош.

  • Матч «Бавария» – «Аякс» окончился со счетом 1:1. Авторы мячей – Матс Хуммельс и Нуссаир Мазрауи.
  • Немцы встретили гостей на «Альянц-Арене».

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Фееричная концовка матча Бёрдена и Ляна: парни поочередно ставили друг другу снукер

02:29
Популярные видео
«Я видел у игроков разную реакцию на поражение от «Вест Хэма». Моуринью настраивается на ЛЧ
10 610 просмотров15 ч
Серена топлес поет I Touch Myself
 931 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться