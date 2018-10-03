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ЦСКА прервал серию «Реала»: не забивают в трех матчах подряд впервые с января 2007-го
Да-да, вернули им тот самый.
Статистика мадридского «Реала» теперь не такая безгрешная.
Виктор Гончаренко не просто сотворил вчера чудо в «Лужниках», имея в составе Ефремова, Чернова и Набабкина. Матч против ЦСКА стал для «Реала» третьей игрой, в которой мадридцы не смогли забить ни одного мяча (до этого они проиграли «Севилье» со счетом 0:3 и сгоняли нули с «Атлетико»).
Подобное происходило только в декабре/январе 2007 года, когда команду тренировал Фабио Капелло.
- «Реал» в гостях проиграл ЦСКА со счетом 0:1 в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
- Армейцы лидируют в группе G с 4 очками.
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