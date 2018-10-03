Getty Images

ЦСКА прервал серию «Реала»: не забивают в трех матчах подряд впервые с января 2007-го

ЦСКА прервал серию «Реала»: не забивают в трех матчах подряд впервые с января 2007-го
Eurosport

1 час назадОбновлено 3 мин. назад

Да-да, вернули им тот самый.

Статистика мадридского «Реала» теперь не такая безгрешная.

Виктор Гончаренко не просто сотворил вчера чудо в «Лужниках», имея в составе Ефремова, Чернова и Набабкина. Матч против ЦСКА стал для «Реала» третьей игрой, в которой мадридцы не смогли забить ни одного мяча (до этого они проиграли «Севилье» со счетом 0:3 и сгоняли нули с «Атлетико»).

Подобное происходило только в декабре/январе 2007 года, когда команду тренировал Фабио Капелло.

  • «Реал» в гостях проиграл ЦСКА со счетом 0:1 в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
  • Армейцы лидируют в группе G с 4 очками.

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Фееричная концовка матча Бёрдена и Ляна: парни поочередно ставили друг другу снукер

02:29
Популярные видео
«Я видел у игроков разную реакцию на поражение от «Вест Хэма». Моуринью настраивается на ЛЧ
10 619 просмотров15 ч
Серена топлес поет I Touch Myself
 933 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться