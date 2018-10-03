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Тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «В некоторых ключевых моментах нам не хватило техники»
А теперь немного португальской классики.
Коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал нулевую ничью с «Валенсией» во втором матче группового этапа Лиги чемпионов. Португалец даже почти похвалил своих игроков.
«Футболисты старались. Это были большие усилия, чем раньше. Они стали гораздо сильнее.
Мы пытались, но в некоторых ключевых моментах, при построении, нам не хватило техники», – передает BBC слова коуча.
29 сентября в матче АПЛ против «Вест Хэма» манкунианцы сгорели с невероятными 1:3. Экс-футболист «Юнайтед» Пол Скоулз удивился тому, что после такого проигрыша португальцу не показали на дверь.
«Свобода слова. Свободная страна. Говори, что хочешь. Мне его комментарии не интересны», – ответил Моуринью эксперту.
- В группе H «Манчестер Юнайтед» занимает вторую позицию с четырьмя очками.
- «Валенсия» – третья, в активе – одно очко.
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