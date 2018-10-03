Eurosport
Клюйверт посвятил первый гол за «Рому» Нури, показав футболку с фамилией друга «Стадио Олимпико»
Красивый поступок.
«Рома» положила «Викторию» на лопатки во втором туре группового этапа ЛЧ – 5:0.
Но гордостью Рима в тот вечер стали не зрелищные голы, а действия 19-летнего Джастина Клюйверта. Сынок легендарного голландского форварда забил первый мяч за итальянский клуб, и после, вместо празднования, поднял вверх джерси 21-летнего полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури.
13 месяцев назад 34-й номер голландского клуба впал в кому – это произошло после остановки сердца прямо во время матча.
Джастин и Абдельхак вместе выступали за «Аякс» в сезоне-2016/17 и были друзьями.
- В 2018 году Джастин номинирован на Golden Boy.
- «Рома» занимает третью строчку группы G (3 очка), «Виктория Пльзень» – последнюю (одно очко).
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