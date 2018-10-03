Кейлор Навас – о «Реале» без Криштиану Роналду: «Невозможно пальцем прикрыть солнце»

2 октября «Реал» проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов – это был третий подряд проигрыш клуба в сезоне-2018/19.

Голкипер мадридцев Кейлор Навас уверен, что клуб многое потерял именно после перехода Криштиану Роналду в «Ювентус», случившившегося в июле 2018 года.

«Роналду установил слишком высокую планку в «Реале». Невозможно пальцем прикрыть солцне.

Он много забивал, когда был в команде, но теперь его нет, и мы не можем жить прошлым», – приводит Goal комментарий Кейлора Наваса.

Текущая стата Криша в Серии А: 3 гола в семи матчах.

Карим Бензема в «Реале» пока справляется лучше: 4 мяча в семи играх.

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