Защитник ЦСКА Никита Чернов: «После матча с «Реалом» «Золотой мяч» должны отдать Николе Влашичу»

Защитник ЦСКА Никита Чернов прокомментировал гол полузащитника Николы Влашича в ворота мадридского «Реала». «Красно-синие» дома обыграли испанский клуб в рамках группового этапа Лиги чемпионов (1:0).

«Мы все рады как дети. В раздевалке было мало слов, какая-то бессвязная речь.

Мы ждали навала, где-то нам повезло, но удача вообще очень важна. Игорь где-то подтащил, мы старались.

Игорь спросил, за что он получил первую карточку, и ему сразу дали вторую. Градус у игры был сильный, судья же должен все понимать. Видимо, мы хотели победить больше, чем судья хотел ничью.

Заслуживает ли Модрич «Золотой мяч»? Думаю, после этого матча его должны отдать Влашичу», – сообщил Никита после матча.

Никола Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» летом 2018 года на правах аренды.

Гол «Реалу» – второй для хорвата в ЛЧ-2018/19.

7 историй Николы Влашича, приложившего «Мадрид»

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube