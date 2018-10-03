«Это не моя позиция. Я на стороне тренера». Валенсия дал Глушакова в соцсетях, но быстро опомнился

Капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия попал в скандал с лайками в соцсетях, который только недавно пережил московский «Спартак».

2 октября «МЮ» сыграл 0:0 с «Валенсией» в матче группового раунда ЛЧ. После ничьей (и четвертого матча подряд без побед) Валенсия оставил лайк под постом в инстаграме – в нем шла речь об увольнении коуча «красных» Жозе Моуринью.

Спустя несколько часов эквадорец одумался и опубликовал твит, поясняющий ситуацию:

«Вчера я лайкнул пост в инстаграме, не глядя на текст, который сопровождал фото. Это не моя позиция, и я приношу извинения за этот поступок. Я полностью на стороне моего тренера и моих партнеров по клубу. Мы отдаем всех себя, чтобы улучшить текущие результаты», – написал Антонио.

Жозе Моуринью эту историю пока не прокомментировал.

Тем временем, в АПЛ «Манчестер Юнайтед» плюхнулся уже на десятую строчку.

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