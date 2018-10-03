«Что бы вы без нас делали? Где пиво?» «Динамо» напомнило ЦСКА о победе над «Спартаком» за место в ЛЧ

ЦСКА обыграл мадридский «Реал» дома со счетом 1:0 в матче группового этапа ЛЧ.

Величие момента лучше всех прокомментировало московское «Динамо» в твиттере: напомнили армейцам, кому они обязаны самим фактом еврокубковой кампании-2018/19 и предложили проставиться.

ЦСКА попал в Лигу чемпионов-2018/19 после того как московский «Спартак» проиграл «Динамо» (0:1) в рамках финального тура РФПЛ-2017/18.

Теперь «Динамо» восседает на 11-й строчке таблицы РПЛ.

А ЦСКА – на четвертой.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме