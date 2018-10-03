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«Что бы вы без нас делали? Где пиво?» «Динамо» напомнило ЦСКА о победе над «Спартаком» за место в ЛЧ
Тонюсенько намекнули о своей роли в судьбе красно-синих.
ЦСКА обыграл мадридский «Реал» дома со счетом 1:0 в матче группового этапа ЛЧ.
Величие момента лучше всех прокомментировало московское «Динамо» в твиттере: напомнили армейцам, кому они обязаны самим фактом еврокубковой кампании-2018/19 и предложили проставиться.
ЦСКА попал в Лигу чемпионов-2018/19 после того как московский «Спартак» проиграл «Динамо» (0:1) в рамках финального тура РФПЛ-2017/18.
- Теперь «Динамо» восседает на 11-й строчке таблицы РПЛ.
- А ЦСКА – на четвертой.
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