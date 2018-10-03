ЦСКА не может оспорить красную карточку Акинфеева и останется без капитана в матче с «Ромой»

После еврокубковой победы над мадридским «Реалом» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:0) среди игроков ЦСКА полноценно отдохнет только Игорь Акинфеев.

Румынский рефери Овидиу Хацеган подарил киперу ЦСКА красную за эпизод, произошедший на 95-й минуте встречи. Сначала Игорь получил желтую за то, что эмоционально указал на фол в штрафной в исполнении игроков «Реала». После первого предупреждения Акинфеев рассвирепел и пошел разбираться с судьей, за что был удален.

Журналист «Р-Спорт» Василий Конов в телеграм-канале объявил, что ЦСКА не сможет оспорить данное решение рефери.

23 октября матч Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА пройдет без участия Игоря.

Несколько дней назад Акинфеев завершил карьеру в сборной России.

Две желтые в игре с «Реалом» – первые предупреждения 32-летнего игрока в сезоне-2018/19.

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