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«МЮ» или «Барса»? Угадай клуб ЛЧ по трофеям

«МЮ» или «Барса»? Угадай клуб ЛЧ по трофеям
Евгений Коростелев

1 час назад

Жесткий тест для любителей подсчитывать кубки.

В Европе ежегодно разыгрываются сотни трофеев, за которыми охотятся лучшие и не очень клубы. Чьи-то музеи переполнены, и кубки уже стоят в коридорах, а кто-то цепляется за любую возможность стать хоть в чем-то лучшим. Но твоя задача намного проще, чем у клубов, игроков и менеджеров – просто определи участника ЛЧ сезона-2018/19 по завоеванным трофеям.

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