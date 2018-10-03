«МЮ» или «Барса»? Угадай клуб ЛЧ по трофеям

В Европе ежегодно разыгрываются сотни трофеев, за которыми охотятся лучшие и не очень клубы. Чьи-то музеи переполнены, и кубки уже стоят в коридорах, а кто-то цепляется за любую возможность стать хоть в чем-то лучшим. Но твоя задача намного проще, чем у клубов, игроков и менеджеров – просто определи участника ЛЧ сезона-2018/19 по завоеванным трофеям.

Возможно, ты увлекаешься ставками, но даже если нет, то все равно проходи квиз о беттинге и ЛЧ.

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