Eurosport
Неймар нахально прокинул мяч Килиану Мбаппе между ног, а потом радовался, как первоклашка
Никакого уважения.
«ПСЖ» провел тренировку перед матчем Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».
Во время индивидуальных упражнений с мячом Неймар немного позабавился. Бразилец трусцой преследовал Мбаппе, а затем, подобравшись достаточно близко, катнул мяч напарнику прямо между ног. Затем Ней отбежал, прикрывая ладошкой рот, и изобразил празднование.
Мбаппе оценил шутку и одобрительно похихикал.
- 3 октября «ПСЖ» сыграет с «Црвеной Звездой» на «Парк де Пренс» матч группового этапа ЛЧ.
- У Неймара 7 голов и 3 асиста в 9 матчаз нового сезона, у Мбаппе 5 точных ударов и 3 паса, только в пяти играх.
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