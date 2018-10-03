Неймар нахально прокинул мяч Килиану Мбаппе между ног, а потом радовался, как первоклашка

«ПСЖ» провел тренировку перед матчем Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».

Во время индивидуальных упражнений с мячом Неймар немного позабавился. Бразилец трусцой преследовал Мбаппе, а затем, подобравшись достаточно близко, катнул мяч напарнику прямо между ног. Затем Ней отбежал, прикрывая ладошкой рот, и изобразил празднование.

Мбаппе оценил шутку и одобрительно похихикал.

3 октября «ПСЖ» сыграет с «Црвеной Звездой» на «Парк де Пренс» матч группового этапа ЛЧ.

У Неймара 7 голов и 3 асиста в 9 матчаз нового сезона, у Мбаппе 5 точных ударов и 3 паса, только в пяти играх.

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