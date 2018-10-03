Хулиганы «Наполи» на скутерах выискивали болельщиков «Ливерпуля», а затем их избивали

На болельщиков «Ливерпуля» накануне матча Лиги чемпионов совершила нападение радикальная группировка фанов «Наполи». Инцидент произошел 2 октября в Неаполе.

Члены группы катались по городу на скутерах в поисках английских болельщиков, которых затем избивали. Один из пострадавших оказался в больнице. «Инцидент был абсолютно немотивированным и хаотичным. Подобные события создают не лучший образ города. Мы разговаривали с фанатами, но до молодых групп не всегда можно достучаться. Подобные действия не имеют ничего общего с футболом», – цитирует начальника полиции города Антонио де Йесо Football Italia.

Матч между «Наполи» и «Ливерпулем» пройдет 3 октября.

В первом туре ЛЧ-2018/19 «Ливерпуль» обыграл «ПСЖ», «Наполи» сыграл вничью с «Црвеной Звездой».

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