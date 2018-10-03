Никола Влашич: «Гончаренко каждый день повторял нам, что мы способны обыграть «Реал»

Автор единственного мяча в матче с «Реалом» полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от победы.

«Мы проделали огромную работу перед игрой. Тренер каждый день повторял нам, что мы способны обыграть «Реал», и мы сами верили в это. Сейчас мы счастливы. «Реал» — топ-команда, а у нас молодой коллектив, и мы показали, на что способны.

Мы агрессивно начали встречу. Когда мяч был у Крооса, я увидел, куда он собирается дать пас, побежал туда. Передача у него получилась слабой, так что я овладел мячом и пробил по воротам. Гол дал нам сумасшедший заряд энергии. Мы перекрывали свободные зоны, не позволяли сопернику использовать проникающие пасы. Мы провели очень хорошую игру.

После гола на первый план вышел характер. Нельзя играть с «Реалом» в атакующий футбол. Мы действовали иначе, использовали контратаки.

Атмосфера на стадионе потрясающая, полный стадион! Думаю, я еще никогда не играл при таком количестве зрителей, и я им благодарен. Они придали нам сил, энергии», – цитирует Влашича официальный сайт ЦСКА.

Гол Влашича стал самым быстрым в ворота «Реала» в ЛЧ за последние 11 лет.

ЦСКА после победы над испанским грандом возглавил группу G.

30 тысяч голов, старт в 4,5 года и интерес «Реала». 7 историй Николы Влашича, приложившего «Мадрид»

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме