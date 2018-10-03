Неймар прибил несчастных сербов изящным штрафным, а затем казнил издевательски легким добиванием

Нападающий «ПСЖ» Неймар сделал дубль в первом тайме матча Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».

На 20-й минуте Ней уложил мяч со штрафной впритирку со штангой.

А спустя всего две минуты завершил быструю атаку парижан после ассиста Килиана Мбаппе.

Первый матч ЛЧ-2018/19 «ПСЖ» проиграл «Ливерпулю» со счетом 2:3. Неймар отметился ассистом на второй гол.

В Лиге чемпионов-2017/18 Неймар забил шесть мячей.

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