Неймар прибил несчастных сербов изящным штрафным, а затем казнил издевательски легким добиванием
Бразилец в огне.
Нападающий «ПСЖ» Неймар сделал дубль в первом тайме матча Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».
На 20-й минуте Ней уложил мяч со штрафной впритирку со штангой.
А спустя всего две минуты завершил быструю атаку парижан после ассиста Килиана Мбаппе.
- Первый матч ЛЧ-2018/19 «ПСЖ» проиграл «Ливерпулю» со счетом 2:3. Неймар отметился ассистом на второй гол.
- В Лиге чемпионов-2017/18 Неймар забил шесть мячей.
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