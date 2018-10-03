twitter

Ракитич включил владыку и положил дыню в правый от Льориса. «Тоттенхэм» чот так себе

Ракитич включил владыку и положил дыню в правый от Льориса
Eurosport

23 мин. назад

Так точно кладут только кафель и только трезвые рабочие.

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич оформил заявление на премию Пушкаша. Хорват забил второй в ворота «Тоттенхэма» в матче Лиги чемпионов.

На 28-й минуте завершать атаку «Барсы» должен был Коутиньо, но бразилец не попал как следует по мячу и вспомнил, что он умеет еще и в ассисты. Нет, ну правда, вы обязаны поверить, что он специально откидывал на линию штрафной, где Ракитич уже ждал. Хорват идеально пальнул, заставив Льориса раскукожиться и скрасить гол отчаянным полетом. Мяч еще и в штангу попал.

  • На счету Коутиньо по итогам первого тайма матча гол плюс ассист.
  • В первом матче ЛЧ-2018/19 «Барселона» разгромила ПСВ – 4:0. Там Коутиньо ограничился ассистом.

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Селби идеально направил красный шар: сначала в борт, потом в другой красный, а потом – в лузу

00:18
Популярные видео
Макгилл обнаружил на столе жука и мило вынес его на трибуну
 995 просмотров9 ч
Фееричная концовка матча Бёрдена и Ляна: парни поочередно ставили друг другу снукер
3 609 просмотровВчера в 18:46
А еще вам может понравиться