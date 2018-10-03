Ракитич включил владыку и положил дыню в правый от Льориса. «Тоттенхэм» чот так себе
Так точно кладут только кафель и только трезвые рабочие.
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич оформил заявление на премию Пушкаша. Хорват забил второй в ворота «Тоттенхэма» в матче Лиги чемпионов.
На 28-й минуте завершать атаку «Барсы» должен был Коутиньо, но бразилец не попал как следует по мячу и вспомнил, что он умеет еще и в ассисты. Нет, ну правда, вы обязаны поверить, что он специально откидывал на линию штрафной, где Ракитич уже ждал. Хорват идеально пальнул, заставив Льориса раскукожиться и скрасить гол отчаянным полетом. Мяч еще и в штангу попал.
- На счету Коутиньо по итогам первого тайма матча гол плюс ассист.
- В первом матче ЛЧ-2018/19 «Барселона» разгромила ПСВ – 4:0. Там Коутиньо ограничился ассистом.
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