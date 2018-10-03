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Рекорд Неймара и серия в ЛЧ. Все факты о матче, где «ПСЖ» запустил в космос «Звезду»

Рекорд Неймара и серия в ЛЧ. Все факты о матче, где «ПСЖ» запустил в космос «Звезду»
Дмитрий Панферов

1 час назадОбновлено 52 мин. назад

«ПСЖ» не оформил крупнейшую победу в истории, но все равно был в огне.

«ПСЖ» в рамках второго тура Лиги чемпионов принимал «Црвену Звезду». После стартового поражения на «Энфилде» парижане выскочили на сербов и легко их растерзали. Особенно хорош был Неймар, но и его приспешники в лице Мбаппе и Кавани тоже сияли. Кажется, парни Тухеля вернулись в большую игру, а параллельно выдали мощную статистику.

«Пари Сен-Жермен» – «Црвена Звезда» – 6:1

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