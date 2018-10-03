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Сухарь поставил рекорд ЛЧ по количеству Игорей. Ой, наоборот

Сухарь поставил рекорд ЛЧ по количеству Игорей. Ой, наоборот
Eurosport

1 час назад

Правда, только среди русских киперов.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд в матче Лиги чемпионов-2018/19 против «Реала». Отстояв матч на ноль, Игорь провел восьмой сухой матч в Лиге чемпионов (всего у него 57 игр в турнире).

Он опередил вратарей «Зенита» Вячеслава Малафеева и Юрия Лодыгина, у которых по 7 сухарей. Малафеев при этом провел в турнире 20 игр, Лодыгин – 17. Если включить ботаника из 8А и заняться алгеброй, получится, что у Акинфеева 0,14 сухаря за матч, у Лодыгина 0,41, а у Малафеева 0,35. Но рекорд Игоря все равно рекордный.

  • ЦСКА выиграл благодаря голу Николы Влашича на 65-й секунде игры.
  • Армейцы после двух туров ЛЧ-2018/19 возглавляют группу G.

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