«Лужники», место в тройке и топ-трансферы. Ожидания «Локомотива» сильно отличаются от реальности

Перед началом сезона Илья Геркус светился от счастья и хитро потирал ручки. С точки зрения имен, «Локомотив» провел мощнейшую трансферную кампанию в РПЛ и не расстался ни с одним игроком из прошлогодней чемпионской гонки, железнодорожники попали в легкую группу ЛЧ, где нет ни одной топовой команды, а конкуренты в чемпионате нахватали еще больше болячек: в ЦСКА идет смена поколений, микроклимат «Спартака» возвращается в дочемпионскую эру, Семак собирает развалины после бездарного сезона Манчини. Несмотря на поражение в Суперкубке и мрачный старт в РПЛ, Геркус расплывался в амбициозности команды. Но после матча с «Шальке» цели «Локомотива», поставленные Геркусом выглядят все более томно.

«Локомотив» и топ-трансферы

«Сегодня мы в когорте сильнейших. Мы в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов. С нами чемпион Европы, чемпион мира, вице-чемпион мира, обладатели Лиги Европы. И Федор Смолов с нами», – сиял Геркус после покупки Смолова. «Локомотив» действительно удивил активностью и громкостью на рынке, но только Крыховяк вписался в задумки Семина. Хёведес недавно восстановился после травмы, но пока не видно разницы между немцем и Кверквелией – разве что гигантская пропасть в зарплате. Смолов только вписался в игру и положил два мяча, как тут же вылетел на месяц из-за травмы ключицы. Эдер мелькает в мелких, но ярких фрагментах и в этом сезоне запомнился лишь фантастическими ножницами в ворота «Балтики» – на дистанции португалец слаб.

Мало того, что Семину не удалось вписать новичком, так еще и прошлогодние лидеры красно-зеленых погрузились в анабиоз. Братья Миранчуки выпали из состава сборной России первого сбора после ЧМ-2018, но на игры с Турцией и Швецией Черчесов все-таки запаковал Алексея в заявку, несмотря на грустную статистику: один гол и один ассист. Гилерме уже устроил три жестких ляпа в играх с «Краснодаром» и «Галатасараем». Фернандеш никак не договорится по поводу нового контракта, а агент только подкидывает дровишек в огонь: «Если клуб с апреля до июля с нами не общался, не брал трубки, это наводит на определенные мысли. По крайней мере, могли решить судьбу Фернандеша до конца августа, но, можно сказать, до этого срока с нами не говорили. Для нас это показатель».

Болельщики списывали неудачный старт на то, что Семин не форсирует подготовку из-за ЛЧ. Судя по всему, проблемы у «Локо» куда серьезнее.

Юрий СеминGetty Images

«Локомотив» и место в тройке РПЛ

«После последней трансферной кампании мы рассчитываем на место в тройке, которое дает право принять участие в Лиге чемпионов на будущий сезон. Мы вложили определенные средства, и теперь нужно получить определенный доход», – говорил Геркус о планах на чемпионат. «Локо» начал сезон из четырехматчевой серии без побед и голов и выцарапал лишь одно очко с клубом из прошлогодней пятерки РПЛ: ничья со «Спартаком» и поражения с «Краснодаром» и «Зенитом». Сегодня железнодорожники устроились на седьмом месте с нулевой разницей забитых и пропущенных мячей.

Фернандеш в матче «Зенит» – «Локомотив» (официальный сайт «Локомотива» – fclm.ru)From Official Website

Про ЛЧ и говорить не приходится: разнос от «Галатасарая» в гостях и голевой кивок от «Шальке» на последних минутах. Немцы занимают 17-е место в Бундеслиге с пятью поражениями и одной победой.

«Локомотив» и «Лужники»

«У нас была идея сыграть в роскошных «Лужниках» в Лиге чемпионов, если попадется большой гранд, такой как «МЮ» или «Ливерпуль». На одну игру мы бы, конечно, хотели бы собрать «Лужники», это было бы замечательно», – делился Геркус планами на ЛЧ. Железнодорожникам не попались топы, но в любом случае «Локо» играл первый матч в ЛЧ спустя 14 лет. Москвичи устроились в «Черкизово» и на первый домашний матч собрали чуть больше 21 тысячи из 28. В итоге в «Лужниках» разместился ЦСКА, который уже реализовал 48 тысяч пакетов на три групповых игры, а на «Реал» собрал 78 тысяч болельщиков – почувствуй разницу.

«Динамо» – «Локомотив», болельщикиGetty Images

Геркус закатил высокие цели для «Локо», но на данный момент красно-зеленые и близко не подступились к выполнению хотя бы одной. Команда снова мимикрирует под середняка прошлых лет.

«Локомотив» – «Шальке» – 0:1

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