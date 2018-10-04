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Гениальный голасо Ракитича стал 600-м для «Барсы» в ЛЧ. Больше забивали только «Реал» и «Бавария»
Пробил знаковую отметку.
Гол полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота «Тоттенхэма» вышел не только очень красивым, но и юбилейным.
Голасо стал 600-м для каталонского клуба в Лиге чемпионов. Больше сине-гранатовых в турнире забивали только «Бавария» и мадридский «Реал».
- Сочнейший матч закончился со счетом 4:2 в пользу «Барселоны».
- В первом матче ЛЧ-2018/19 «Барселона» разгромила ПСВ – 4:0.
- На счету Ракитича один гол в Примере-2018/19.
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