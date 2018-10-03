6 отравленных стрел «Барсы» и «Тоттенхэма», в которых есть чудо-банка Ракитича и дубль Месси

Уго Льорис вернулся в ворота «Тоттенхэма» впервые с конца августа и сразу привез гол.

Лионель Месси забросил на левый фланг атаки, голкипер «шпор» зачем-то вышел на Жорди Альбу и оставил раму пустой. Латераль «Барсы», конечно, отдал на Филиппе Коутиньо, бразилец легко закинул в сетку.

К получасу игры каталонцы зашвырнули и второй мяч. Месси начал новую атаку, Суарес скинул грудью на Коутиньо, Фил в два касания отправил передачу к линии штрафной, Иван Ракитич идеально плюнул издали с рикошетом от штанги.

«Тоттенхэм» еще держался на плаву – Лукас Моура спустя четыре минуты разогнал атаку и отдал правее на Триппьера. Киран сильно пробил с острого угла – Тер Штеген достал мяч и вторым прыжком зафиксировал его.

На второй минуте второй половины Лео Месси ушустрил к чужой трети, Коутиньо увел за собой защитника, аргентинец вошел в штрафную и шлепнул в левую штангу.

Еще спустя 240 секунд Лионель легко исчез из-под опеки Виктора Ваньямы (кениец испугался второй желтой), продвинулся к штрафной и еще раз бабахнул в ту же трубу!

В следующей же атаке Ламела отправил вперед Кейна, Харри подтащил мяч к Семеду, усадил Нелсона на задницу и катнул мимо Тер Штегена в ворота.

Но «Барселона» легко и скоро отодвинула интригу подальше. Снова Месси разогнал нападение и отдал передачу на Альбу. Жорди аккуратно скатил мяч под себя, Коутиньо и Суарес пропустили пас, чтобы Лео наконец забил.

Но «Тоттенхэм» внезапно отыграл один гол. Ленгле упустил Кейна на правом краю штрафной, Харри отдал на Сона, а кореец передвинул атаку к Ламеле, чтобы забежать для стенки. Но Эрик не вернул передачу Хынмину, а неотразимо плюнул в ближний угол.

А на выходе «Барса» прибила «шпор» четвертой банкой. Альба поддавил Сиссоко, отобрал у него владение и покатил к штрафной. Луис Суарес умно пропустил на Месси, Лионель расстрелял Льориса и заколотил гроб для лондонцев.

4:2 – каталонцы классно и стильно уничтожили неготовый «Тоттенхэм». «Шпоры» потерпели второе поражение и приблизили лондонскую тусовку в Лиге Европы. Там уже отмокают «Челси» и «Арсенал», теперь на шаг ближе стали и черно-белые.

Гениальный голасо Ракитича стал 600-м для «Барсы» в ЛЧ. Больше забивали только «Реал» и «Бавария»

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