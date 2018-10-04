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«Ливерпуль» проиграл «Наполи». 9 самых вкусных фото из Неаполя
Самый аппетитный пост на ночь.
«Наполи» неожиданно победил «Ливерпуль» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Итальянцы доминировали на протяжении почти всех 90 минут, а грозное трио англичан Мане – Фирмино – Салах не сделало ничего. Даже выход Дэниела Старриджа на последних минутах не помог: после этого Лоренцо Инсинье и забил единственный гол.
А вот самые вкусные фотографии из Неаполя, где проходила встреча.
- «Наполи» возглавил группу С с четырьмя очками. «ПСЖ» и «Ливерпуль» идут следом – по 3 балла.
- 24 октября «Наполи» сыграет в гостях с «ПСЖ», а «Ливерпуль» примет «Црвену».
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