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«Ливерпуль» проиграл «Наполи». 9 самых вкусных фото из Неаполя

«Ливерпуль» проиграл «Наполи». 9 самых вкусных фото из Неаполя
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 11 мин. назад

Самый аппетитный пост на ночь.

«Наполи» неожиданно победил «Ливерпуль» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Итальянцы доминировали на протяжении почти всех 90 минут, а грозное трио англичан Мане – ФирминоСалах не сделало ничего. Даже выход Дэниела Старриджа на последних минутах не помог: после этого Лоренцо Инсинье и забил единственный гол.

А вот самые вкусные фотографии из Неаполя, где проходила встреча.

  • «Наполи» возглавил группу С с четырьмя очками. «ПСЖ» и «Ливерпуль» идут следом – по 3 балла.
  • 24 октября «Наполи» сыграет в гостях с «ПСЖ», а «Ливерпуль» примет «Црвену».

«Наполи» – «Ливерпуль» – 1:0

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