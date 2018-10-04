Гари Линекер: «Неужели кто-то всерьез думает, что в истории были футболисты лучше Лионеля Месси?»

Эксперт BBC Sport Гари Линекер в очередной раз назвал страйкера «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории футбола.

«Неужели кто-то действительно искренне думает, что в истории был футболист, который играл лучше Месси? Серьезно, есть такие?» – написал Линекер в твиттере.

Когда один из пользователей возразил Линекеру, что Криштиану Роналду сильнее, чем Лео, Гари ответил ему пятью смеющимися эмодзи.

В матче второго тура Лиги чемпионов «Барселона» на выезде обыграла «Тоттенхэм» (4:2), Месси оформил дубль.

В 10 стартовых матчах сезона-2018/19 Лео набрал 15 очков по системе гол+пас (10 голов, 5 ассистов).

6 отравленных стрел «Барсы» и «Тоттенхэма», в которых есть чудо-банка Ракитича и дубль Месси

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