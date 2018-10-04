Getty Images

Гари Линекер: «Неужели кто-то всерьез думает, что в истории были футболисты лучше Лионеля Месси?»

Линекер: «Неужели кто-то всерьез думает, что в истории были футболисты лучше Месси?»
Eurosport

1 час назад

У аргентинца просто нет конкурентов.

Эксперт BBC Sport Гари Линекер в очередной раз назвал страйкера «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории футбола.

«Неужели кто-то действительно искренне думает, что в истории был футболист, который играл лучше Месси? Серьезно, есть такие?» – написал Линекер в твиттере.

Когда один из пользователей возразил Линекеру, что Криштиану Роналду сильнее, чем Лео, Гари ответил ему пятью смеющимися эмодзи.

  • В матче второго тура Лиги чемпионов «Барселона» на выезде обыграла «Тоттенхэм» (4:2), Месси оформил дубль.
  • В 10 стартовых матчах сезона-2018/19 Лео набрал 15 очков по системе гол+пас (10 голов, 5 ассистов).

6 отравленных стрел «Барсы» и «Тоттенхэма», в которых есть чудо-банка Ракитича и дубль Месси

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Селби идеально направил красный шар: сначала в борт, потом в другой красный, а потом – в лузу

00:18
Популярные видео
Макгилл обнаружил на столе жука и мило вынес его на трибуну
1 263 просмотров19 ч
Фееричная концовка матча Бёрдена и Ляна: парни поочередно ставили друг другу снукер
3 717 просмотров02/10 в 18:46
А еще вам может понравиться