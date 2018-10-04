«Маленький аргентинчик отшлепал «Янг Бойз». Радио Eurosport прожарил героев второго тура ЛЧ

Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и видеоредактор Антон Хнкоян подвели итоги второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Гончаренко накинул лассо на шею «Реала» и придушил мадридцев в «Лужниках» – 1:0. То же самое «Шальке» сделал с «Локо» – 1:0.

Дибала пробился на PornHub благодаря горячему матчу против «Янг Бойз» – 3:0.

Лео Месси – топ из топов, но с «Тоттенхэмом» что-то не так.

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Следующие матчи ЛЧ пройдут 23 и 24 октября.

В третьем туре будет жара: там сыграют «Барса» с «Интером», «Боруссия» – с «Атлетико», «ПСЖ» – с «Наполи», ну а самая внуснотища – «МЮ» против «Ювентуса».

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