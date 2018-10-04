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«Маленький аргентинчик отшлепал «Янг Бойз». Радио Eurosport прожарил героев второго тура ЛЧ
Месси, Дибала и Гончаренко не позволили скучать в европейский мидуик.
Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и видеоредактор Антон Хнкоян подвели итоги второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
- Гончаренко накинул лассо на шею «Реала» и придушил мадридцев в «Лужниках» – 1:0. То же самое «Шальке» сделал с «Локо» – 1:0.
- Дибала пробился на PornHub благодаря горячему матчу против «Янг Бойз» – 3:0.
- Лео Месси – топ из топов, но с «Тоттенхэмом» что-то не так.
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- Следующие матчи ЛЧ пройдут 23 и 24 октября.
- В третьем туре будет жара: там сыграют «Барса» с «Интером», «Боруссия» – с «Атлетико», «ПСЖ» – с «Наполи», ну а самая внуснотища – «МЮ» против «Ювентуса».
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