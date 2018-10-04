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CalcioNapoli24: Милика ограбили в Неаполе после игры с «Ливерпулем», приставив к лицу пистолет
Жестокие южные нравы.
Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик подвергся вооруженному нападению после матча второго тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
По данным журналиста CalcioNapoli24.it Клаудио Руссо, когда Милик направлялся домой, к его лицу приставили пистолет и забрали у него часы марки Rolex. Осуществив кражу, грабители скрылись.
- «Наполи» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 1:0 благодаря позднему голу Лоренцо Инсинье.
- Неаполитанцы возглавили группу C, набрав четыре очка. У «ПСЖ» и «Ливерпуля» по три балла, у «Црвены Звезды» – один.
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