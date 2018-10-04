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CalcioNapoli24: Милика ограбили в Неаполе после игры с «Ливерпулем», приставив к лицу пистолет

CalcioNapoli24: Милика ограбили в Неаполе после игры с «Ливерпулем», приставив к лицу пистолет
Eurosport

15 мин. назад

Жестокие южные нравы.

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик подвергся вооруженному нападению после матча второго тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

По данным журналиста CalcioNapoli24.it Клаудио Руссо, когда Милик направлялся домой, к его лицу приставили пистолет и забрали у него часы марки Rolex. Осуществив кражу, грабители скрылись.

  • «Наполи» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 1:0 благодаря позднему голу Лоренцо Инсинье.
  • Неаполитанцы возглавили группу C, набрав четыре очка. У «ПСЖ» и «Ливерпуля» по три балла, у «Црвены Звезды» – один.

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