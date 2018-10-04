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Жорди Альба: «Награда ФИФА – ложь. Лионель Месси – лучший в мире»
Если бы премию давали только за игру, а не за титулы, Лео брал бы ее каждый год.
Защитник «Барселоны» Жорди Альба считает, что лучшим игроком года по версии ФИФА должен был стать Лионель Месси, а не Лука Модрич.
«По моему мнению, награда лучшему игроку ФИФА – ложь. Модрич – прекрасный футболист, один из лучших в мире. Но Месси играет на совершенно другом уровне. В матче с «Тоттенхэмом» Лео лишний раз доказал это.
Когда Месси бежит с мячом, остальным остается только стиснуть зубы. Он – лучший и помогает нам становиться лучше», – приводит слова Альбы Marca.
- В матче против «Тоттенхэма» Месси забил два мяча, «Барселона» выиграла со счетом 4:2.
- Альба в прошедшей игре отдал три голевых паса.
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