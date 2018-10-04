Other Agency
Аллегри – Бернардески во время матча с «Янг Бойз»: «Пасуй, нам нужны голы. Мы тут не «Фиорентина»
Коуч «Ювентуса» был крайне зол из-за перфомансов полузащитника.
«Ювентус» с запасом переиграл «Янг Бойз» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0).
Полузащитник «бьянконери» Федерико Бернардески провел на поле весь матч, но не отличился результативными действиями. В том числе потому, что мало ассистировал и много бил по воротам, но неточно, – так считал Массимо Аллегри. Коуч туринцев прямо по ходу игры высказывал Бернардески претензии, правда адресовал их не ему, а трибунам.
«Пасуй, нам нужны голы. Я сейчас заменю его, мы тут не «Фиорентина», – кричал Аллегри.
- «Ювентус» выиграл обе встречи в ЛЧ и лидирует в группе H, где также присутствуют «Янг Бойз», «МЮ» и «Валенсия».
- На счету Бернардески 2 гола и 1 ассист в восьми матчах сезона-2018/19.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте