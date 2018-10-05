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Игрок «Интера» вообще визирь: поймал брошенное с трибун пиво, предложил его судье и сорвал овации

Игрок «Интера» вообще визирь: поймал брошенное с трибун пиво, предложил его судье и сорвал овации
Eurosport

1 час назад

Просто лучший!

В матче миланского «Интера» и ПСВ произошел случай, который стал повторяться слишком часто.

Полузащитник «нерадзурри» Маттео Политано огляделся по сторонам и увидел, как в рефери с трибун летит пластиковый стакан с пивом. Судья Милорад Мажич сориентировался и пригнулся, а Политано выставил руку и легко поймал тару.

После четкой ловли Маттео предложил пивко арбитру, а еще увидел, как трибуны стадиона «Филипс» аплодируют ему.

  • «Интер» в Эйндховене одержал волевую победу над ПСВ – 2:1.
  • Маттео Политано провел на газоне 90 минут и в добавленное время уступил место на поле Антонио Кандреве.

У шведского ветерана выдался отличный вечер: бахнул шикарный штрафной и отхлебнул пивка с трибун

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