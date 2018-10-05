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УЕФА признал нападающего «Барселоны» Лео Месси лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

УЕФА признал Месси лучшим игроком недели в ЛЧ
Eurosport

51 мин. назад

Заслужил.

3 октября Лионель Месси устроил невероятный перфоманс на «Уэмбли» во время матча «Тоттенхэм» – «Барселона» (2:4) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Барселона» понесла шикарную индульгенцию за три матча Ла Лиги без побед. А Лионель Месси провел один из лучших матчей в сезоне.

«Мы проиграли не клубу под названием «Барселона», а человеку, которого зовут Лионель Месси. Нет ничего стыдного в том, чтобы проиграть такому великому человеку», – после матча главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

После очередного раунда групповой стадии европейского турнира УЕФА назвал игроком недели именно Лео.

  • Статистика Месси в сезоне-2018/19: 5 голов в Ла Лиге и 5 голов в Лиге чемпионов за «Барселону».
  • В следующем матче группового этапа ЛЧ «Барселона» встретится с «Интером» – 24 октября.

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