Eurosport
Болбой «Тоттенхэма» улетел в космос от счастья, когда Лео Месси пожал ему руку при выходе с поля
Вечер парнишки сложился лучше, чем у клуба из Лондона.
3 октября «Барселона» растоптала «Тоттенхэм» (4:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
После невероятно жаркой бойни футболисты «блауграны» пошли к подтрибунному помещению, по пути пожимая руки обслуживающему персоналу на «Уэмбли». Лионель Месси сначала хлопнул по руке арбитра, а потом сжал ладошку болбоя «Тоттенхэма».
Этого мальчик явно не ожидал: после рукопожатия он несколько секунд простоял как вкопанный, с раскрытым ртом и выпученными глазами.
- УЕФА назвал Лео лучшим игроком недели.
- Пока за период ЛЧ-2018/19 Месси заколотил 5 мячей.
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте