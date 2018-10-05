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Болбой «Тоттенхэма» улетел в космос от счастья, когда Лео Месси пожал ему руку при выходе с поля

Болбой «Тоттенхэма» улетел в космос от счастья, когда Месси пожал ему руку при выходе с поля
Eurosport

17 мин. назад

Вечер парнишки сложился лучше, чем у клуба из Лондона.

3 октября «Барселона» растоптала «Тоттенхэм» (4:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

После невероятно жаркой бойни футболисты «блауграны» пошли к подтрибунному помещению, по пути пожимая руки обслуживающему персоналу на «Уэмбли». Лионель Месси сначала хлопнул по руке арбитра, а потом сжал ладошку болбоя «Тоттенхэма».

Этого мальчик явно не ожидал: после рукопожатия он несколько секунд простоял как вкопанный, с раскрытым ртом и выпученными глазами.

  • УЕФА назвал Лео лучшим игроком недели.
  • Пока за период ЛЧ-2018/19 Месси заколотил 5 мячей.

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