Болбой «Тоттенхэма» улетел в космос от счастья, когда Лео Месси пожал ему руку при выходе с поля

3 октября «Барселона» растоптала «Тоттенхэм» (4:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

После невероятно жаркой бойни футболисты «блауграны» пошли к подтрибунному помещению, по пути пожимая руки обслуживающему персоналу на «Уэмбли». Лионель Месси сначала хлопнул по руке арбитра, а потом сжал ладошку болбоя «Тоттенхэма».

Этого мальчик явно не ожидал: после рукопожатия он несколько секунд простоял как вкопанный, с раскрытым ртом и выпученными глазами.

УЕФА назвал Лео лучшим игроком недели.

Пока за период ЛЧ-2018/19 Месси заколотил 5 мячей.

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