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L'Equipe: босс «Црвены Звезды» поставил несколько млн евро на поражение от «ПСЖ» в 5 мячей

L'Equipe: босс «Црвены Звезды» поставил несколько млн евро на поражение от «ПСЖ» в 5 мячей
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Зашла ставочка.

Французские власти подозревают, что «Црвена Звезда» намеренно уступила «ПСЖ» со счетом 1:6 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает L'Equipe, французкая полиция открыла расследование по матчу «ПСЖ» – «Црвена Звезда» после того, как получила уведомление от УЕФА. За несколько дней до матча до УЕФА дошла информация, что один из руководителей сербского клуба намерен поставить несколько миллионов евро на поражение своей команды в 5 мячей.

  • «ПСЖ» и «Црвена Звезда» выступают в группе C вместе с «Наполи» и «Ливерпулем».
  • После двух туров на счету «Наполи» 4 очка, у «Ливерпуля» и «ПСЖ» – по 3 балла. Сербы набрали 1 очко.

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