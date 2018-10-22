Eurosport
ЦСКА стилизовал промо под Mortal Kombat и предложил выбрать соперника среди популярных Ром
Жаль, акинфелити не будет.
22 октября ЦСКА сыграет на «Олимпико» против «Ромы» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Новое промо к матчу в еврокубках московский клуб стилизовал под файтинг Mortal Kombat, оставив классические фишки: выбор персонажей и локаций. В обоих случаях использовалась игра слов – к примеру, помимо футбольной «Ромы» можно было выбрать Романа Павлюченко, Рому Зверя, Романа Бабаева, а в качестве места боя – римский Колизей.
Мы знаем, у кого ЦСКА взял идею с Ромами .
- В прошлый раз для проморолика армейцы взяли за основу культовую игру Mario Bros.
- ЦСКА занимает первую строчку группы G с четырьмя очками.
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