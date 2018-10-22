Getty Images

Моуринью: «Проработаю в «МЮ» до последнего дня контракта и планирую остаться после его завершения»

Моуринью: «Проработаю в «МЮ» до последнего дня контракта и планирую остаться после его завершения»
Eurosport

20 мин. назад

Португалец хочет остаться всем погбам назло.

На пресс-конференции перед матчем ЛЧ «Манчестер Юнайтед» – «Ювентус» Моуринью однозначно ответил на слухи об интересе мадридского «Реала».

«Я буду рад проработать до последнего дня контракта, и хочу остаться в клубе по его истечению», – процитировал слова коуча манкунианцев BBC.

«Мне не нравится эта пресс-конференция. Я не хочу говорить индивидуально про Погба или Роналду, или с испанскими журналистами, кого интересуют только «Реал Мадрид» и Криштиану. Мы играем с одним из сильнейших клубов в мире, кандидатом на победу в Лиге чемпионов, и это то, что меня мотивирует», – добавил Жозе.

  • «МЮ» пока тоже уверенный кандидат на победу в ЛЧ – команда на втором месте группы H.
  • Жозе пришел в манчестерский клуб в 2016 году.
Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - У «Ванкувера» есть свой Колодин: он расчехлил пушку и принес команде ничью в игре с «Лос-Анджелесом»

02:28
Популярные видео
Вратарь «Портленда» – биг босс. Ему били в упор и точно в угол, но он все потащил
 793 просмотров19 ч
«Уэзерс до актерской карьеры был профессиональным футболистом». 6 мощных фактов из фильмов о спорте
1 709 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться