Моуринью: «Проработаю в «МЮ» до последнего дня контракта и планирую остаться после его завершения»

На пресс-конференции перед матчем ЛЧ «Манчестер Юнайтед» – «Ювентус» Моуринью однозначно ответил на слухи об интересе мадридского «Реала».

«Я буду рад проработать до последнего дня контракта, и хочу остаться в клубе по его истечению», – процитировал слова коуча манкунианцев BBC.

«Мне не нравится эта пресс-конференция. Я не хочу говорить индивидуально про Погба или Роналду, или с испанскими журналистами, кого интересуют только «Реал Мадрид» и Криштиану. Мы играем с одним из сильнейших клубов в мире, кандидатом на победу в Лиге чемпионов, и это то, что меня мотивирует», – добавил Жозе.

«МЮ» пока тоже уверенный кандидат на победу в ЛЧ – команда на втором месте группы H.

Жозе пришел в манчестерский клуб в 2016 году.

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