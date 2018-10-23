«Манчестер Юнайтед» – «Ювентус»: перед матчем группового этапа Лиги чемпионов

Возвращение Роналду в Манчестер – главная интрига первой части противостояния «Ювентуса» и «МЮ». Пока можно насладиться ажиотажем вокруг Криша на «Олд Траффорд» и не думать о таблице, которую еще будет время исправить. Португалец, кстати, уже обещал не праздновать гол, если, конечно, пробьет родную команду.

В случае победы «Ювентус» может расслабиться до конца группового этапа. Сейчас Турин опережает «Валенсию» и «Янг Бойз» уже на пять и шесть очков, а если выиграет на «Олд Траффорд», то получит плюс пять над вторым местом.

Видео - Сила расстановки. Как Роналду играл у Моуринью и конфликтовал с ним в «Мадриде» 03:25

Кто посмотрит матч по ТВ

Официальная потеря у «МЮ» всего одна – об отсутствии Санчеса Моуринью сказал на пресс-конференции. Еще под вопросом участие целой группы футболистов: Далота, Феллайни, Джонса, Линделёфа, Лингарда, Мактоминея, Валенсии и Рохо. При этом Диогу, Маруан, Фил, Джесси и Скотт не тренировались в понедельник.

У «Ювентуса» список потерь короче, но серьезнее. Точно не сыграют Джан, Хедира и Манджукич. Еще Спинаццола, но это не так страшно, как тройка из основы.

Форма

Оба гранда обидно потеряли очки на выходных. «Ювентус» вел после гола Роналду, но растерял преимущество в домашней игре с «Дженоа» (1:1). У «МЮ» все еще печальнее – гостевую победу над «Челси» (2:2) «красные дьяволы» упустили на 96-й минуте.

Вообще дела «МЮ» в чемпионате до сих пор не очень клеятся – всего одна победа в четырех последних матчах, хотя в соперниках были удобные «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Манкунианцы всего лишь на десятом месте и проигрывают соседям с «Этихада» уже девять очков.

Осечка с «Дженоа» стала для «Юве» первой в сезоне. До этого туринцы не теряли очков ни в Серии А, ни в Лиге чемпионов, лидируя во всех турнирах. «Наполи» проигрывает «Юве» четыре очка, «Интер» – шесть.

Кто что сказал

Жозе Моуринью, главный тренер «МЮ»: «Я думал, что Роналду находится на таком уровне, что не нужно о нем ни спрашивать, ни отвечать. Криш – один из лучших футболистов за все время, и никто не может спорить с этим.

Шансы «МЮ»? Вы видели форму команды в последних двух матчах, видели то, как мы хотим играть и то, как мы можем играть». (официальный сайт «МЮ»)

Криштиану Роналду, форвард «Ювентуса»: «Я не праздновал гол в ворота «МЮ» четыре года назад и во вторник не изменю принципам. Нам предстоит сложный матч, но у «Ювентуса» есть шансы на победу, если мы сыграем хорошо и будем прислушиваться к тренеру.

«МЮ» – уважаемая команда, у которой есть опыт и отличные игроки. У меня невероятные эмоции от возвращения на «Олд Траффорд». Здесь мы с «МЮ» много выиграли, и я до сих пор помню невероятную любовь болельщиков». (официальный сайт «Ювентуса»)

Лицом к лицу

Последний раз «МЮ» и «Ювентус» встречались на групповом этапе ЛЧ-2002/03. Тогда оба раза победили англичане – 2:1 и 3:0.

Всего команды провели 12 матчей: у «Юве» и «МЮ» по пять побед.

«МЮ» не пропустил от «Янг Бойз» и «Валенсии». Если не пропустит еще и от «Юве», это будет хорошим знаком – дважды, когда «дьяволы» играли на ноль первый круг, они добирались до финала (сезоны-2008/09 и 2010/11).

Роналду забил один мяч в двух матчах за «Реал» против «МЮ».

В игре с «Янг Бойз» Дибала стал четвертым игроком «Ювентуса», оформившим хет-трик в ЛЧ. До него это сделали Дель Пьеро, Видаль и Индзаги.

Пауло Дибала, «Ювентус»Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужат сербы Милорада Мажича. В 2018-м 45-летний судья работал на трех матчах ЛЧ, включая финал, в котором «Реал» разбил «Ливерпуль».

В 2017-м Мажич обслужил матч «Ювентуса» – тогда туринцы сгоняли нули с «Барселоной» в группе.

В центре внимания

Покажет класс

Криш обещал не праздновать гол в ворота «МЮ». Будет отличный повод проверить его слова, потому что он точно забьет. «МЮ» много пропускает после фланговых навесов и стандартов, а в этом как раз силен Роналду. Португалец прибавил во многом благодаря крутым открываниям в штрафной после кроссов Куадрадо, Сандро, Пьянича и Канселу.

Обделается

Марсьяль круто сыграл с «Челси», здорово вышел на «Ньюкасл», но с «Ювентусом» такое не прокатит. Против Антони сыграет один из лучших атакующих правых защитников – если француз не успеет в оборону, то Канселу воспользуется пространством для качественного кросса на Криша.

Антони Марсьяль, «МЮ»Getty Images

Котировки букмекеров

«МЮ» в очень странном состоянии – то поражение от андердогов, то уверенный матч с «Челси». Спрогнозировать сложно, но Роналду поможет.

Победа «МЮ»: 3,11

Ничья: 3,26

Победа «Ювентуса»: 2,51

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»

«Ювентус»

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