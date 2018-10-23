Икер Касильяс из «Порту» перепутал в твиттере «Локомотивы» и получил приглашение в Ташкент на плов

Вратарь «Порту» Икер Касильяс прилетел в Москву на матч Лиги чемпионов против «Локомотива», прогулялся по Красной площади и слегка покуролесил в твиттере:

«После работы на TV Azteca на последнем чемпионате мира я вернулся в этот замечательный город, чтобы сыграть с «Локомотивом» в Лиге чемпионов», – написал Икер.

Но вместо московского «Локомотива» испанец вставил аккаунт тезок красно-зеленых из Ташкента. Узбекский клуб в долгу не остался и проявил истинное азиатское гостеприимство.

«Плов ждет тебя, Икер, в Ташкенте. Плов лучше борща, а наша команда – сильнее. Можешь спросить о нас у болельщиков «Галатасарая».

«Локомотив» примет «Порту» 24 октября в 22:00 мск.

«Порту» набрал 4 очка в двух стартовых турах, «Локомотив» обе встречи проиграл.

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