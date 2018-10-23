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«Соперники называют «Ювентус» ворами». Странные подробности от официального сайта «МЮ»

«Соперники называют «Ювентус» ворами». Странные подробности от официального сайта «МЮ»
Eurosport

1 час назадОбновлено 38 мин. назад

Запись была удалена, но недостаточно оперативно.

Официальный сайт «МЮ» выпустил статью, посвященную противостоянию с «Ювентусом», куда включил несколько диких подробностей:

«Одно из пренебрежительных прозвищ, которыми «старую синьору» называют тифози соперников, таких как «Фиорентина», «Интер» и «Наполи», – это Rubentus.

Оно происходит от итальянского слова rubare (воровать) и восходит к некогда темной репутации «бьянконери», кульминацией которой стал скандал Кальчополи. В результате они были лишены чемпионства-2005 и отправлены в Серию В в качестве наказания за обвинение в договорных матчах.

Еще раньше, в 1990-е, программа Channel 4 Football Italia создала соответствующий образ Серии А, и британские болельщики с подозрением относятся к итальянским командам. Их класс никогда не вызывал вопросов, некоторые их тактики – безусловно вызывали».

Запись располагалась по следующему линку и была удалена после бума в итальянской прессе. Но поисковик Google еще выдает этот текст по соответствующим запросам.

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