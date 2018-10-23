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«Соперники называют «Ювентус» ворами». Странные подробности от официального сайта «МЮ»
Запись была удалена, но недостаточно оперативно.
Официальный сайт «МЮ» выпустил статью, посвященную противостоянию с «Ювентусом», куда включил несколько диких подробностей:
«Одно из пренебрежительных прозвищ, которыми «старую синьору» называют тифози соперников, таких как «Фиорентина», «Интер» и «Наполи», – это Rubentus.
Оно происходит от итальянского слова rubare (воровать) и восходит к некогда темной репутации «бьянконери», кульминацией которой стал скандал Кальчополи. В результате они были лишены чемпионства-2005 и отправлены в Серию В в качестве наказания за обвинение в договорных матчах.
Еще раньше, в 1990-е, программа Channel 4 Football Italia создала соответствующий образ Серии А, и британские болельщики с подозрением относятся к итальянским командам. Их класс никогда не вызывал вопросов, некоторые их тактики – безусловно вызывали».
Запись располагалась по следующему линку и была удалена после бума в итальянской прессе. Но поисковик Google еще выдает этот текст по соответствующим запросам.
- «МЮ» примет «Ювентус» 23 октября.
- Матч начнется в 22:00 мск. За игрой следите здесь.
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