Жозе Моуринью размял кости перед игрой с «Ювентусом» и лихо почеканил мяч

К матчу Лиги чемпионов против «Ювентуса» готовятся не только игроки «МЮ».

«Красные дьяволы» провели контрольную разминку перед европейской бойней с «бьянконери». Даже Жозе Моуринью немного потренировался в сторонке: подкинул мяч и несколько раз им почеканил, даже не переодевшись в бутсы.

А Неманья Матич и Люк Шоу потестили скиллы во время партии в настольный теннисбол.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ювентус» начнется в 22:00 по московскому времени 23 октября.

Итальянцы возглавляют группу H, английский клуб занимает вторую строчку.

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