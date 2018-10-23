Eurosport
Жозе Моуринью размял кости перед игрой с «Ювентусом» и лихо почеканил мяч
Чтобы помнили, что коуч хорош не только в трештокинге.
К матчу Лиги чемпионов против «Ювентуса» готовятся не только игроки «МЮ».
«Красные дьяволы» провели контрольную разминку перед европейской бойней с «бьянконери». Даже Жозе Моуринью немного потренировался в сторонке: подкинул мяч и несколько раз им почеканил, даже не переодевшись в бутсы.
А Неманья Матич и Люк Шоу потестили скиллы во время партии в настольный теннисбол.
- Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ювентус» начнется в 22:00 по московскому времени 23 октября.
- Итальянцы возглавляют группу H, английский клуб занимает вторую строчку.
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