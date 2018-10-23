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«В 23 у меня были занятия получше просмотра Лиги чемпионов». Клопп снова юморил на пресс-конференции

«В 23 у меня были занятия получше просмотра Лиги чемпионов». Клопп снова юморил на пресс-конференции
Eurosport

42 мин. назадОбновлено 41 мин. назад

Юрген умеет работать с аудиторией.

24 октября в 22:00 по Москве «Ливерпуль» дома сыграет с сербской «Црвеной Звездой» в рамках группового этапа ЛЧ.

На предматчевой пресс-конференции Юргена Клоппа спросили, помнит ли он победу сербского клуба в еврокубках в 1991 году.

«Когда это было? В 1991-м? Так, мне было 23 года – очевидно, тогда у меня были занятия повеселее просмотра Лиги чемпионов! Но это была выдающаяся команда», – смеясь, ответил немецкий коуч.

  • «Ливерпуль» занимает второе место в группе С, «Црвена Звезда» – последнее.
  • В 1991-м сербский клуб завоевал Кубок европейских чемпионов.
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