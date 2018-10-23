30 фанатов ЦСКА пострадали в римском метро из-за поломки тормозов у эскалатора

Кошмарный инцидент произошел с болельщиками ЦСКА, которые направлялись на метро до «Стадио Олимпико» на матч Лиги чемпионов против «Ромы».

На одной из станций у эскалатора сорвало стопор. Люди резко поехали вниз, от напряжения ломались ступеньки.

Фан-аккаунт ЦСКА в твиттере утверждает, что несколько человек получили переломы. Журналист Василий Конов сообщил о 30 пострадавших среди болельщиков красно-синих.

Фото с места происшествия.

Матч «Рома» – ЦСКА начнется в 22:00 по Москве.

ЦСКА занимает первую строчку группы G.

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