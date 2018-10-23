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«Бавария» размялась на АЕК и положила грекам два неспешных мяча
Хотя бы сейчас Нико Ковач может быть доволен собой.
«Бавария» в гостях обыграла АЕК в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Первый мяч на 61-й минуте с разворота заколотил Хави Мартинес. Номинально голевая передача принадлежит Роббену, хотя испанец получил мяч после рикошета от футболиста греческого клуба.
Через две минуты забил Роберт Левандовский: просто, несильно, в пустые ворота.
- Теперь ситуация в группе Е такая: «Бавария» – на первом месте с 7 очками, АЕК – последнее место, без побед.
- В следующем матче мюнхенский клуб сыграет с «Майнцем» в Бундеслиге.
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