«Бавария» размялась на АЕК и положила грекам два неспешных мяча

«Бавария» в гостях обыграла АЕК в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.

Первый мяч на 61-й минуте с разворота заколотил Хави Мартинес. Номинально голевая передача принадлежит Роббену, хотя испанец получил мяч после рикошета от футболиста греческого клуба.

Через две минуты забил Роберт Левандовский: просто, несильно, в пустые ворота.

Теперь ситуация в группе Е такая: «Бавария» – на первом месте с 7 очками, АЕК – последнее место, без побед.

В следующем матче мюнхенский клуб сыграет с «Майнцем» в Бундеслиге.

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