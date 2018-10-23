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Фанат ЦСКА потерял ногу в результате трагедии в римском метро

Фанат ЦСКА потерял ногу в результате трагедии в римском метро
Eurosport

10 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Настоящий хоррор.

Ужасные новости приходят из Рима, где ЦСКА встретится с «Ромой» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

В ходе инцидента в метро, где у эскалатора отказали тормоза, пострадали больше 30 человек. Часть из них – фанаты ЦСКА. Пять человек доставили в местную больницу. Один из них лишился ноги.

По мнению итальянских СМИ, трагедия произошла по вине фанатов ЦСКА, которые большим числом прыгнули на эскалатор.

  • Матч «Рома» – ЦСКА пройдет на «Стадио Олимпико» и начнется в 22:00 (мск).
  • Армейцы возглавляют группу, «Рома» занимает третье место.

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