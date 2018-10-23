Троих болельщиков ЦСКА избили около «Стадио Олимпико», у одного ножевое ранение
Кошмарный выезд для россиян.
Трое болельщиков московского ЦСКА получили ранения разной степени тяжести после того, как на них напали возле стадиона «Ромы». Двоих избили, а один пострадавший получил ножевые ранения, передает The Sun.
Кроме того, из-за неисправности эскалатора в римском метро пострадали 30 человек.
- Ответный матч ЦСКА – «Рома» состоится 7 ноября.
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