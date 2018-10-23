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Троих болельщиков ЦСКА избили около «Стадио Олимпико», у одного ножевое ранение

Троих болельщиков ЦСКА избили около «Стадио Олимпико», у одного ножевое ранение
Eurosport

48 мин. назад

Кошмарный выезд для россиян.

Трое болельщиков московского ЦСКА получили ранения разной степени тяжести после того, как на них напали возле стадиона «Ромы». Двоих избили, а один пострадавший получил ножевые ранения, передает The Sun.

Кроме того, из-за неисправности эскалатора в римском метро пострадали 30 человек.

  • Ответный матч ЦСКА – «Рома» состоится 7 ноября.
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