Eurosport

Криштиану Роналду мощно пальнул в девятку, но Давид де Хеа в безумном прыжке отвел угрозу

Роналду мощно пальнул в девятку, но Де Хеа в безумном прыжке отвел угрозу
Eurosport

56 мин. назад

Ощущение, словно в роду у де Хеа были дикие кошки.

«Ювентус» в гостях переиграл «МЮ» в матче группового этапа Лиги чемпионов (1:0).

Страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду зарядил невероятно зрелищную пушку по воротам «Юнайтед» на 51-й минуте после выреза от Куадрадо. Но Давид де Хеа еще зрелищнее защитил владения – в прыжке вытянулся стрункой и отбил мяч самыми кончиками пальцев.

  • На счету Де Хеа один сухой матч в сезоне-2018/19.
  • У Роналду 5 голов в Серии А и ноль в Лиге чемпионов.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Самые сочные моменты голевой перестрелки «Сент-Луиса» и «Виннипега»

03:09
Популярные видео
Варламов отразил 29 бросков, стал третьей звездой дня и принес «Колорадо» победу
 433 просмотров14 ч
Сила расстановки. Как Роналду играл у Моуринью и конфликтовал с ним в «Мадриде»
6 649 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться