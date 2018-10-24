Криштиану Роналду мощно пальнул в девятку, но Давид де Хеа в безумном прыжке отвел угрозу

«Ювентус» в гостях переиграл «МЮ» в матче группового этапа Лиги чемпионов (1:0).

Страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду зарядил невероятно зрелищную пушку по воротам «Юнайтед» на 51-й минуте после выреза от Куадрадо. Но Давид де Хеа еще зрелищнее защитил владения – в прыжке вытянулся стрункой и отбил мяч самыми кончиками пальцев.

На счету Де Хеа один сухой матч в сезоне-2018/19.

У Роналду 5 голов в Серии А и ноль в Лиге чемпионов.

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