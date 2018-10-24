Eurosport
Легкий гол Дибалы с передачи Роналду, благодаря которому «Ювентус» пробил колеса автобусу Моуринью
Если бы не Де Хеа, голов было бы намного больше.
«Ювентус» без особых проблем справился на выезде с «МЮ» – 1:0.
Единственный мяч в ворота Давида де Хеа на 17-й минуте отправил Пауло Дибала. Ассистировал аргентинцу привыкающий к роли распасовщика Криштиану Роналду.
- «Ювентус» выиграл 3 из 3 матчей на групповом этапе и опережает идущего вторым «МЮ» на 5 баллов.
- В следующий раз команды встретятся 7 ноября в Турине.
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