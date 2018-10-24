Eurosport

Легкий гол Дибалы с передачи Роналду, благодаря которому «Ювентус» пробил колеса автобусу Моуринью

Легкий гол Дибалы с передачи Роналду, благодаря которому «Ювентус» пробил колеса автобусу Моуринью
Eurosport

1 час назад

Если бы не Де Хеа, голов было бы намного больше.

«Ювентус» без особых проблем справился на выезде с «МЮ» – 1:0.

Единственный мяч в ворота Давида де Хеа на 17-й минуте отправил Пауло Дибала. Ассистировал аргентинцу привыкающий к роли распасовщика Криштиану Роналду.

  • «Ювентус» выиграл 3 из 3 матчей на групповом этапе и опережает идущего вторым «МЮ» на 5 баллов.
  • В следующий раз команды встретятся 7 ноября в Турине.
Eurosport в инстаграме

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Самые сочные моменты голевой перестрелки «Сент-Луиса» и «Виннипега»

03:09
Популярные видео
Варламов отразил 29 бросков, стал третьей звездой дня и принес «Колорадо» победу
 433 просмотров14 ч
Сила расстановки. Как Роналду играл у Моуринью и конфликтовал с ним в «Мадриде»
6 647 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться