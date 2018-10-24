3 жемчужины Джеко и Ундера погасили триумф ЦСКА от победы над «Реалом»

«Рома» дома обыграла ЦСКА со счетом 3:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

В этом матче Эдин Джеко отметился дублем. Вот так он вбежал в ворота, загоняя туда первый мяч.

А здесь – точечно стрельнул в нижний угол.

Вконец Илью Помазуна расстроил удар в девятку в исполнении Дженгиза Ундера.

Ответный матч будет сыгран 7 ноября.

«Рома» занимает вторую, а ЦСКА – третью строчку в группе G.

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке