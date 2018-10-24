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День Силв в «Манчестер Сити» и бомбочка Ляпорта в ворота «Шахтера» в матче группового этапа ЛЧ

День Силв в «Сити» и бомбочка Ляпорта в ворота «Шахтера»
Eurosport

1 час назадОбновлено 60 мин. назад

Гвардиола как обычно.

«Манчестер Сити» разгромил «Шахтер» при его толпе – 3:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый мяч после долгой и немного хаотичной атаки забил Давид Силва. Зрелищно, с отскоком.

Второй со стандарта головой отправил в сетку Эмерик Лапорт.

Третий красавчик – авторства Бернарду Силвы. Мощь, красота, аплодисменты партнеров.

  • Расклады в группе Н теперь такие: «Сити» на первом месте (6 очков), «Донецк» – на последнем (2 очка).
  • Ответный матч будет сыгран 7 ноября в 23:00 по Москве.
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