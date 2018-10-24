Eurosport
День Силв в «Манчестер Сити» и бомбочка Ляпорта в ворота «Шахтера» в матче группового этапа ЛЧ
Гвардиола как обычно.
«Манчестер Сити» разгромил «Шахтер» при его толпе – 3:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Первый мяч после долгой и немного хаотичной атаки забил Давид Силва. Зрелищно, с отскоком.
Второй со стандарта головой отправил в сетку Эмерик Лапорт.
Третий красавчик – авторства Бернарду Силвы. Мощь, красота, аплодисменты партнеров.
- Расклады в группе Н теперь такие: «Сити» на первом месте (6 очков), «Донецк» – на последнем (2 очка).
- Ответный матч будет сыгран 7 ноября в 23:00 по Москве.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте